Арестован министр экономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов арестован по делу о хищении 20 млн рублей, передает РИА «Новости».
Он был задержан в рамках уголовного дела о хищении на закупках мебели и компьютеров.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что Хасбулатов арестован на 10 суток.
Ранее сообщалось, что Хасбулатов был задержан сотрудниками полиции в связи с уголовным делом о хищении более чем 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики.