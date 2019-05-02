Арестован министр экономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов арестован по делу о хищении 20 млн рублей, передает РИА «Новости».

Он был задержан в рамках уголовного дела о хищении на закупках мебели и компьютеров.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что Хасбулатов арестован на 10 суток.

Ранее сообщалось, что Хасбулатов был задержан сотрудниками полиции в связи с уголовным делом о хищении более чем 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики.