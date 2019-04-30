Медведев не исключил уголовного наказания за испорченную нефть в «Дружбе»
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване рассказал о возможных мерах наказания за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, за нарушения может последовать ответственность вплоть до уголовного наказания.
«Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной», — отметил Медведев.
Он добавил, что все процедуры необходимо будет довести до конца. Глава правительства уточнил, что уже дал такое обещание белорусским партнерам.
Ранее сообщалось, что Медведев заявил о замещении испорченной российской нефти в «Дружбе».