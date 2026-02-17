«Вы что делаете, идиоты?»: у офиса Роскомнадзора включили злобную речь депутата Миронова

У офиса Роскомнадзора в Москве включили колонку с кричащим «Идиоты» Мироновым

Возле офиса Роскомнадзора (РКН) в Москве поставили колонку, из которой доносится речь лидера партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Сергея Миронова, критикующего замедление мессенджера Telegram в РФ. Ролик опубликовал новостной портал «Москва 24» в своем канале.

«Вы что делаете, идиоты? Идиоты!» — доносится из колонки, спрятанной у здания РКН.

11 февраля Сергей Миронов обрушился с критикой на тех, кто замедляет Telegram. Депутат заявил, что эти люди должны уйти в зону проведения специальной военной операции (СВО). Также он назвал их «идиотами» и «мерзавцами» и призвал власти «одуматься».

Миронов отметил, что этим мессенджером пользуются военные. Telegram «помогает им бить врага и сохранять свою жизнь», заявил парламентарий. Он призвал дать россиянам возможность самим определять, каким приложением пользоваться.

10 февраля Роскомнадзор ввел новые ограничения в отношении Telegram, замедлив его работу. По информации ведомства, причиной такого решения стало нарушение российских законов.

17 февраля Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств сообщила, что Telegram якобы будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. Однако зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов опроверг эту информацию, заявив, что Telegram сотрудничает с РКН, и о тотальной блокировке мессенджера на территории РФ речи не идет.

