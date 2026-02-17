Размер шрифта
Штурм не смогла попасть на спектакль с Ефремовым

Певица Штурм не смогла купить билеты на спектакль с Ефремовым
Кадр из видео/Telegram-канал «SHTURM.news»

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале порадовалась за возращение актера Михаила Ефремова на сцену.

Штурм уточнила, что сама не видела новый спектакль с Ефремовым, но хочет туда попасть.

«Очень хочется посмотреть спектакль, но билеты не достать, эх», — поделилась артистка.

14 февраля в Москве состоялся первый закрытый показ спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли.

Мероприятие посетили Сергей Шакуров, Александр Адабашьян, Николай Бурляев, Александр Цыпкин, Михаил Горевой, Дмитрий Бикбаев, Светлана Тома. Перед началом спектакля режиссер Никита Михалков вышел на сцену и произнес речь. Он заранее извинился перед зрителями за то, что будет вносить правки по ходу постановки.

Премьерные показы спектакля «Без свидетелей» пройдут в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова 25 и 26 марта.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее Михалков раскритиковал актерскую игру Ефремова.
 
