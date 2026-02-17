Мордашов назвал главный вызов для российской экономики

Главный вызов для России в сфере экономики связан с ограниченным масштабом и нехваткой экономического пространства. Об этом заявил председатель совета директоров и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов в ходе форума Российского союза промышленников и предпринимателей «Неделя российского бизнеса», пишет ТАСС.

«Нам нужно большое экономическое пространство, чтобы быть эффективным», — подчеркнул Мордашов.

По его словам, объема экономик дружественных стран, с которыми Россия взаимодействует сейчас, недостаточно. Бизнесмен отметил, что для развития инвестиционно емких отраслей, таких как энергетика или тяжелое машиностроение, критически важна окупаемость вложений. В связи с этим РФ необходимо искать новых надежных партнеров в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии для формирования по-настоящему емкого общего рынка, указал Мордашов.

До этого замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова заявила, что в ближайшие годы российской экономике угрожают два вызова. Первый из них связан с ситуацией на рынке труда, который переживает структурную трансформацию. По словам Крючковой, в России наблюдается переток кадров между отраслями, а также меняются лидеры по росту заработных плат.

Второй вызов — это качество инвестиций, отметила замминистра. Она пояснила, что в тот момент, когда крупная компания перестает инвестировать, по цепочке падает спрос на всю продукцию.

Ранее Мордашов рассказал о своей самой большой ошибке в бизнесе.