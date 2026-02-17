Размер шрифта
В Белгородскую область более 170 передвижных электростанций

МЧС РФ доставит в Белгородскую область 176 передвижных электростанций
РИА Новости

Автоколонны МЧС России доставят в Белгородскую область, чья энергетическая инфраструктура частично пострадала от налетов со стороны Украины, 176 передвижных электростанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве рассказали, что в регион было доставлено уже около 100 электростанций.

«В кратчайшие сроки организована и уже успешно осуществляется доставка передвижных электростанций, необходимых для жизнеобеспечения белгородцев», — отметили в МЧС.

Там добавили. что очередная партия оборудования должна поступить в регион 17 февраля.

4 февраля в МЧСрассказали, что более 50 сотрудников МЧС и свыше 20 единиц спецтехники направили в Белгородскую область для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалисты будут задействованы в работах по восстановлению объектов энергетики после вчерашнего обстрела. Решение принято по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области.
 
