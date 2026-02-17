В Госдуме оценили предложение снизить ставку до 0% для семей с четырьмя детьми

Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев в разговоре с «Газетой.Ru» допустил снижение ставки по ипотеке до 0% для семей с четырьмя детьми. По его словам, госбюджет сможет компенсировать расходы.

«Предложение снизить ставку по ипотеке до 0% при рождении четвертого ребенка — это хороший инструмент демографии. Положительный эффект от дифференциации ставок по льготной ипотеке в зависимости от числа детей в семье проверен мировой практикой. Это прямое вложение в будущее страны, в каждого нового гражданина. Конечно, финальное решение зависит от экономического блока правительства, но семей с четырьмя детьми у нас в стране совсем не много, соответственно нагрузка на бюджет не будет большой», — отметил он.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб в эфире радио «Говорит Москва» поддержала идею прогрессивной ставки по семейной ипотеке и предложила снизить ее до нуля при рождении четвертого ребенка. По ее словам, остальные проценты по кредиту должно заплатить государство. Бессараб считает, что для семей с одним ребенком ставка должна быть 6%, для семей с двумя – 4%, с тремя – 2%.

Ранее КПРФ предложила выдавать многодетным по 5 млн рублей на ипотеку.