Мужчина откусил нос прохожему во время драки

В Мурманской области мужчина лишился носа после замечания
Shutterstock/Daniel Tadevosyan

В поселке Ревда Мурманской области 37-летний местный житель откусил часть носа 53-летнему мужчине, который сделал ему замечание за громкий разговор по телефону. Об этом сообщает УМВД по Мурманской области.

Инцидент произошел днем у дома на улице Кузина. Потерпевший обратил внимание на незнакомца, громко говорившего по телефону. Он сделал прохожему замечание, между мужчинами произошла ссора. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе потасовки злоумышленник повалил оппонента на землю и откусил ему часть носа.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы как тяжкий вред здоровью. Ранее судимого нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого россиянин откусил сопернику ухо и ударил его ножом из-за девушки. Суд установил, что обвиняемый действовал умышленно, и приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Подмосковье мужчина откусил палец прохожему, который заступился за девушку.
 
