Легенда сборной России рассказал, сыграет ли Сафонов против «Монако» Головина в Лиге чемпионов

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, игравший за ведущие российские и зарубежные клубы, а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об ожиданиях от матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Монако» и «ПСЖ», рассказав, ожидает ли увидеть Матвея Сафонова в старте.

«Вратарская позиция, она отличается от полевых игроков, поэтому там тренер вратарей решает, кто в каком психологическом состоянии, кто насколько готов. Даже иногда вратарь косячит, но его все равно ставят в основной состав, поэтому здесь сложно что-то предугадать, но то, что он уже там, на протяжении четырех-пяти игр в основе, это хороший знак. И, конечно, игра в Лиге чемпионов, она намного важнее, чем игра в чемпионате, где у «ПСЖ» за пять-десять туров уже будет чемпионство. Поэтому Лига чемпионов — это совершенно другое, и тренер вратарей решает непосредственно перед матчем. Но, конечно, мы болеем за Сафонова, чтобы он играл и как можно меньше ошибок допускал в матче с «Монако». Думаю, будет не так тяжело для ПСЖ, все-таки «Монако» не в той форме», — считает Булыкин.

Голкипер сборной России в последнее время был безоговорочно основным вратарем чемпионов Франции и действующих победителей Лиги чемпионов, но в прошлом туре потерпел вместе с командой поражение в Лиге 1 от «Ренна» (1:3), впервые в сезоне пропустив три мяча.

