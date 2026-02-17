Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Легенда сборной России рассказал, сыграет ли Сафонов против «Монако» Головина в Лиге чемпионов

Экс-футболист Булыкин: матч с «Монако» не будет тяжелым для Сафоновым
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, игравший за ведущие российские и зарубежные клубы, а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об ожиданиях от матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Монако» и «ПСЖ», рассказав, ожидает ли увидеть Матвея Сафонова в старте.

«Вратарская позиция, она отличается от полевых игроков, поэтому там тренер вратарей решает, кто в каком психологическом состоянии, кто насколько готов. Даже иногда вратарь косячит, но его все равно ставят в основной состав, поэтому здесь сложно что-то предугадать, но то, что он уже там, на протяжении четырех-пяти игр в основе, это хороший знак. И, конечно, игра в Лиге чемпионов, она намного важнее, чем игра в чемпионате, где у «ПСЖ» за пять-десять туров уже будет чемпионство. Поэтому Лига чемпионов — это совершенно другое, и тренер вратарей решает непосредственно перед матчем. Но, конечно, мы болеем за Сафонова, чтобы он играл и как можно меньше ошибок допускал в матче с «Монако». Думаю, будет не так тяжело для ПСЖ, все-таки «Монако» не в той форме», — считает Булыкин.

Голкипер сборной России в последнее время был безоговорочно основным вратарем чемпионов Франции и действующих победителей Лиги чемпионов, но в прошлом туре потерпел вместе с командой поражение в Лиге 1 от «Ренна» (1:3), впервые в сезоне пропустив три мяча.

Ранее «Спартаку» предрекли борьбу за призовые места в следующем сезоне РПЛ.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!