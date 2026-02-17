Размер шрифта
Житель Улан-Удэ перевел $3 тыс. на «поражение России» и получил срок

Военный суд приговорил жителя Улан-Удэ к 20 годам за госизмену
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Улан-Удэ к 20 годам лишения свободы за госизмену и намерение участвовать в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По информации ведомства, мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и в покушении на совершение преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической). Его не только лишили свободы, но оштрафовали на 500 тыс. рублей. Кроме того, ему назначили ограничение свободы на полтора года.

В прокуратуре уточнили, что мужчина неоднократно контактировал с представителями Украины, желая вступить в иностранное военизированное объединение, признанное террористической организацией, а в декабре 2022 года мужчина перевел $3050 на счет иностранного гражданина «с целью оказания финансовой помощи Украине в целях поражения» российских Вооруженных сил.

Мужчину задержали при попытке покинуть страну.

До этого сообщалось, что пару из Крыма будут судить за передачу данных ВСУ о военной технике. Россиянина обвинили в государственной измене, а его сожительницу — гражданку Украины — в шпионаже.

Ранее в Запорожской области осудили сторожа за передачу данных Украине.
 
