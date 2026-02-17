Европейский союз (ЕС), заморозивший отношения с Тбилиси из-за якобы отступления от демократии, вынужден смириться с независимой политикой Грузии. Об этом заявил президент республики Михаил Кавелашвили, выступая в парламенте с ежегодным посланием. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Глава государства подчеркнул, что с началом конфликта на Украине, «европейская бюрократия грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, руководствуясь двойными стандартами».

«Но им придется смириться с тем, что Грузия независимое, суверенное и достойное государство», — сказал Кавелашвили.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого отмечал, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Ранее премьер Грузии заявил о готовности к дебатам о плюсах и минусах евроинтеграции.