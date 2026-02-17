В МИД Франции раскрыли, когда освободят задержанный танкер «Гринч»

Франция освободит задержанный в январе танкер «Гринч» («Grinch»), который якобы имеет отношение к перевозке российской нефти, после уплаты штрафа в несколько миллионов евро. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в социальной сети X.

«Танкер «Гринч» покинет воды Франции после перевода нам нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящей стоянки в Фос-сюр-Мер», — говорится в публикации министра.

В конце января стало известно, что Франция освободит нефтяной танкер «Гринч», который был задержан спецназом ВМС в Средиземном море. Французский лидер Эммануэль Макрон в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил: таковы требования национального законодательства.

В российском министерстве иностранных дел тогда заявили, что у танкера, следовавшего перед задержанием из Мурманска, «отсутствует какая-либо связь с нашей страной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Франция захотела «особенно жестких» санкций против «теневого флота» России.