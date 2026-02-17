Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД Франции раскрыли, когда освободят задержанный танкер «Гринч»

Барро: задержанный танкер «Гринч» покинет французские воды после выплаты штрафа
Gonzalo Fuentes/Reuters

Франция освободит задержанный в январе танкер «Гринч» («Grinch»), который якобы имеет отношение к перевозке российской нефти, после уплаты штрафа в несколько миллионов евро. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на своей странице в социальной сети X.

«Танкер «Гринч» покинет воды Франции после перевода нам нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящей стоянки в Фос-сюр-Мер», — говорится в публикации министра.

В конце января стало известно, что Франция освободит нефтяной танкер «Гринч», который был задержан спецназом ВМС в Средиземном море. Французский лидер Эммануэль Макрон в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил: таковы требования национального законодательства.

В российском министерстве иностранных дел тогда заявили, что у танкера, следовавшего перед задержанием из Мурманска, «отсутствует какая-либо связь с нашей страной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Франция захотела «особенно жестких» санкций против «теневого флота» России.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!