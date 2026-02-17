Раненый баклан прилетел в больницу за помощью

В немецком Бремене раненый баклан самостоятельно «обратился за помощью», постучав клювом в стеклянную дверь отделения неотложной помощи больницы Klinikum Links der Weser, пишет HuffPost.
По данным экстренных служб, у птицы в клюве застрял тройной рыболовный крючок. Медицинский персонал заметил баклана у входа и вызвал спасателей. Пожарные совместно с сотрудниками больницы аккуратно извлекли крючок и обработали рану.
Как сообщили в пожарной службе Бремена, после оказания помощи птицу выпустили обратно в естественную среду — на территорию больничного парка.
В заявлении отмечается, что бакланы обычно избегают контакта с людьми, и если раненая особь приближается к человеку, это свидетельствует о сильном стрессе и потере естественной осторожности.
Специалисты подчеркнули, что застрявший в клюве рыболовный крючок представляет серьезную угрозу для птицы. Подобные травмы могут привести к инфекции, сильной боли и невозможности нормально питаться.
Ранее домашние собаки спасли жизнь своей хозяйке, почуяв у нее бешенство.