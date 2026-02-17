Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Раненый баклан прилетел в больницу за помощью

HuffPost: в Германии раненый баклан сам прилетел в больницу за помощью
Виталий Аньков/РИА Новости

В немецком Бремене раненый баклан самостоятельно «обратился за помощью», постучав клювом в стеклянную дверь отделения неотложной помощи больницы Klinikum Links der Weser, пишет HuffPost.

По данным экстренных служб, у птицы в клюве застрял тройной рыболовный крючок. Медицинский персонал заметил баклана у входа и вызвал спасателей. Пожарные совместно с сотрудниками больницы аккуратно извлекли крючок и обработали рану.

Как сообщили в пожарной службе Бремена, после оказания помощи птицу выпустили обратно в естественную среду — на территорию больничного парка.

В заявлении отмечается, что бакланы обычно избегают контакта с людьми, и если раненая особь приближается к человеку, это свидетельствует о сильном стрессе и потере естественной осторожности.

Специалисты подчеркнули, что застрявший в клюве рыболовный крючок представляет серьезную угрозу для птицы. Подобные травмы могут привести к инфекции, сильной боли и невозможности нормально питаться.

Ранее домашние собаки спасли жизнь своей хозяйке, почуяв у нее бешенство.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!