Политика

В Совфеде рассказали, к чему приведет раскол в делегации Украины на переговорах

Сенатор Джабаров: раскол в делегации Украины на переговорах приведет к их срыву
Efrem Lukatsky/AP

Появление раскола внутри украинской делегации перед началом переговоров по Украине в Женеве приведет лишь к срыву мирного процесса. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что в итоге все решать будет только один человек. Конечно, это будет сам Зеленский, учитывая то, что он не заинтересован в прекращении боевых действий и заинтересован в продолжении войны с Россией. Я думаю, что он примет решение в итоге сорвать переговоры, либо попытаться завести их в тупик, чтобы потом обвинить Россию в недоговороспособности», — отметил он.

По словам Джабарова, разные подходы к переговорному процессу по Украине в рамках украинской делегации могут привести только к срыву переговоров.

17 февраля британский журнал The Economist сообщал, что внутри украинской переговорной делегации начали появляться разногласия, поскольку она разделилась на две коалиции. Одно крыло, возглавляемое руководителем офиса президента Кириллом Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США. Другое крыло, которое, как пишет Economist, находится под влиянием бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, менее склонно идти на уступки в переговорах.

Ранее переговоры по Украине стартовали в Женеве.
 
