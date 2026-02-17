Размер шрифта
Фигуристка Петросян провела тренировку перед выступлением на Олимпиаде

Фигуристка Петросян чисто исполнила прогон программы перед стартом на ОИ-2026
РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку перед короткими программами на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Во время тренировки она выполнила прогон короткой программы, где исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. На тренировке она также работала над четверным тулупом.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером. Начало соревнований — 20:45 по московскому времени.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее появилась информация, что Этери Тутберидзе не сможет сопровождать Петросян во время выступлений на ОИ.
 
