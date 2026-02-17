IRNA: Иран и США достигли взаимопонимания на переговорах в Женеве

Иран и Соединенные Штаты пришли к соглашению о том, чтобы возобновить обсуждение деталей потенциального соглашения после того, как каждая из сторон проведет консультации в своих правительствах. Об этом пишет иранское новостное агентство IRNA.

«Стороны (Иран и США – ред.) договорились продолжить переговоры о деталях после того, как будут проведены консультации в их столицах», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Тегеран и Вашингтон добились прогресса в достижении взаимопонимания по ряду вопросов, представляющих общий интерес.

17 февраля в Женеве завершился второй раунд переговоров Ирана и США. Предыдущий прошел 6 февраля в Омане. Эта встреча стала логическим продолжением пяти предыдущих раундов диалога между Ираном и Соединенными Штатами, состоявшихся до паузы, вызванной обострением ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.

