Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Иран и США достигли взаимопонимания на переговорах в Женеве

IRNA: Иран и США достигли взаимопонимания на переговорах в Женеве
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Иран и Соединенные Штаты пришли к соглашению о том, чтобы возобновить обсуждение деталей потенциального соглашения после того, как каждая из сторон проведет консультации в своих правительствах. Об этом пишет иранское новостное агентство IRNA.

«Стороны (Иран и США – ред.) договорились продолжить переговоры о деталях после того, как будут проведены консультации в их столицах», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Тегеран и Вашингтон добились прогресса в достижении взаимопонимания по ряду вопросов, представляющих общий интерес.

17 февраля в Женеве завершился второй раунд переговоров Ирана и США. Предыдущий прошел 6 февраля в Омане. Эта встреча стала логическим продолжением пяти предыдущих раундов диалога между Ираном и Соединенными Штатами, состоявшихся до паузы, вызванной обострением ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.

Ранее стало известно о «красных линиях» Ирана на переговорах с США.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!