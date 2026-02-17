Размер шрифта
Глава МИД Швейцарии открыл переговоры по Украине в Женеве

Министр Кассис приветствовал делегации и открыл переговоры по Украине в Женеве
Global Look Press

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис лично приветствовал делегации России, Украины и США в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат открыл переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее сообщалось, что британская делегация не будет участвовать в мирных переговорах в Швейцарии.
 
