Синоптик предупредил москвичей об аномальном похолодании в ночь на среду

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил агентству РИА Новости, что пик похолодания в Москве ожидается в ночь на среду.

По словам синоптика, самая холодная ночь ожидается с 17 на 18 февраля. В Москве температура составит от --17°C до --19°C, тогда как в области будет холоднее: от -17°C до -22°C, а местами температура будет достигать --24°C. При этом днем, по словам синоптика, характер погоды не изменится — будет от - 8°C до -10°C.

Леус отметил, что в ночь на четверг начнется небольшой снег, температура уже будет около -12°C — -14°C. Днем снег усилится, начнутся метели, а температура повысится до -5°C — -7°C.

До этого синоптик Александр Ильин заявил в интервью Tsargrad.tv, что в ночь со среды на четверг в Москву и Московскую область придет мощный балканский циклон, который принесет в столичный регион, а также в Тулу, Брянск, Рязань и далее на юг Волго-Вятского района, огромные массы снега. Сугробы местами поднимутся до 70-80 сантиметров.

