В Санкт-Петербурге планируют построить четыре новые трамвайные линии

В Петербурге начнут строительство четырех новых трамвайных линий в 2027 году

Строительство четырех трамвайных линий общей протяженностью не менее 41 км начнут в южной части Санкт-Петербурга в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что «Горэлектротранс» подписал соглашение о намерениях развития с группой компаний «Нацпроектстрой».

По словам заместителя генерального директора «Нацпроектстроя» Дмитрия Болотского, необходимые для подачи на частные инвестиционные инициативы документы планируют сформировать в 2026 году, а в 2027 году начать реализацию проекта.

В декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78» о планах по строительству метро до аэропорта Пулково. По его словам, на развитие метро на ближайшие три года в бюджете Петербурга заложено 200 млрд рублей.

Градоначальник уточнил, что уже создана необходимая база, власти готовы к проработке проекта строительства метро до аэропорта Пулково с последующим продлением до Экспофорума. В настоящее время специалисты ведут активное строительство в районе будущей станции «Каменка» на севере города.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 60 станций метро в ближайшие десять лет.