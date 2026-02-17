Размер шрифта
В Минобороны сообщили об уничтожении 19 БПЛА над регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили 19 БПЛА за шесть часов над тремя регионами
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, ликвидированных в период с 9:00 до 15:00 мск. При этом 15 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, еще по два — над Курской областью и Республикой Крым.

В Минобороны утром 17 февраля сообщили, что за ночь над российскими регионами было уничтожено свыше 150 украинских дронов. Над акваториями Черного и Азовского морей ликвидировали 50 и 29 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) соответственно. Единичную цель нейтрализовали в Курской области. Еще четыре БПЛА сбили в Брянской области, 11 — в Калужской области, 18 — в Краснодарском крае. В Крыму отразили атаку 38 беспилотников.

Ранее в Калужской области после атаки БПЛА выявили повреждение больницы.
 
