В Госдуме объяснили сокращение мест в вузах на гуманитарных направлениях

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил значительное сокращение платных мест в университетах по гуманитарным направлениям. Парламентарий посоветовал россиянам получать техническое образование, если их гуманитарное не позволило найти достойную работу.

«Среди гуманитарного направления можно выделить гораздо больше высших учебных заведений, которые, мягко говоря, не очень соответствуют критериям. Это такое очищение данного кластера и вполне понятно, почему многие учебные заведения теряют лицензии и, соответственно, перестают существовать. Что касается точных наук – там ситуация несколько иная. Многие годы точные науки скорее выживали, и для них, конечно, уровень образования важно было сохранять на максимально возможном высоком уровне. Тоже требуется серьезный пересмотр в части соответствия технического образования сегодняшним потребностям народного хозяйства. Мы думаем о новых и новейших технологиях. О тех самых вопросах, которые сегодня поднимаются в Госдуме. Например, о развитии искусственного интеллекта», — заявил он.

По мнению Кирьянова, о гуманитарном образовании забывать не стоит – России нужны юристы и экономисты.

«Вы знаете, гуманитарное образование это одна из основ деятельности человеческого общества. Поэтому здесь мне кажется, ограничивать всерьез это направление не стоит. Те люди, кто хочет получать такое образование, они должны иметь возможность его получать и на платном, и на бесплатном треках. Естественно, хорошие юристы экономисты всегда востребованы. А те, кто почувствовал, что их первое гуманитарное образование не дает им профессии, хотя и дает систему ценностей и ориентиров в рамках развития социума. Они могут закончить второй вуз, уже определившись со своим выбором, уже инвестировав собственные деньги и время в этот процесс», — заключил он.

До этого глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что гуманитарное образование в России некачественное, а специалистов этого профиля на рынке труда переизбыток. Фальков подчеркнул, что в частных вузах сократится пятая часть платных мест в данной отрасли. Он посоветовал представителям частных учреждений ориентироваться на нужды российской экономики.

