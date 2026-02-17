Несколько стран ЕС сопротивляются ряду санкций против России

Попытка Евросоюза ввести меры против иностранных портов и банков, которые Россия использует для продажи нефти, встречает сопротивление сразу нескольких государств, что может ослабить новый пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что планы Брюсселя в отношении портов в Грузии и Индонезии вызвали настороженную реакцию в Италии, Греции, Венгрии и на Мальте. Кроме того, Италия и Испания не согласились с предложенными санкциями в отношении банка на Кубе, так как только он на острове работает с иностранной валютой и обслуживает дипломатов и граждан ЕС. Кроме того, в некоторых европейских странах не согласны с идеей запрета на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

«Усиливающееся сопротивление рискует подорвать эффективность последнего пакета санкций ЕС, заявили источники. Предложения, которые Европейская комиссия представила в этом месяце, призваны еще больше сократить доходы России от нефти, поскольку чиновники пытаются оказать давление на Москву, чтобы та прекратила конфликт на Украине», — пишет Bloomberg.

Также СМИ отмечает, что Еврокомиссия настаивает и на запрете экспорта станков и некоторого радиооборудования в Киргизию, так как эта техника якобы может использоваться для военных нужд России. Отмечается, что экспорт подсанкционных технологий в Киргизию вырос в восемь раз с начала СВО. Параллельно с этим, по словам одного из источников, поставки техники из Киргизии в Россию выросли на тысячу процентов, и Бишкек «практически ничего не сделал, чтобы остановить этот поток».

При этом первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что Киргизия готова принять меры, если у ЕС найдутся доказательства нарушения Бишкеком санкционного режима.

Bloomberg добавляет, что новый пакет санкций также включает предложение о введении санкций против ряда компаний в Китае и других странах, которые, как утверждается, поставляют продукцию для нужд российской армии. Также пакет предусматривает внесение в «черный список» большей части судов так называемого «теневого флота», новые торговые ограничения и санкции против операторов криптовалют и иностранных банков, которые, по мнению ЕС, помогают Москве обходить санкции.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО, 24 февраля. Также о разработке санкций рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отмечал, что санкционный пакет должен ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

9 февраля ЕС предложил запретить импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в новом санкционном пакете. Также в феврале СМИ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены ЕС «незамедлительно» одобрить новые санкции против России.

Ранее стало известно о попытках Венгрии исключить спортивных функционеров РФ из списка санкций ЕС.