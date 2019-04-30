Utair может прекратить работу из-за долгов

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на примечания к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика в аудиторском заключении Ernst and Young.

Как отмечается, в 2018 году чистый убыток Utair и ее «дочек» составил 22 млрд рублей. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы почти на 75 млрд рублей. Чистые активы оказались в минусе на 30,6 млрд.

Уточняется, что в зимний сезон авиакомпания допустила просрочку выплат процентов по семилетним кредитам. При этом кредиторы не предоставляли письма с отказами от права требовать досрочное исполнение обязательств по возврату непогашенных долгов.

Общая задолженность по таким кредитам и займам, которая составила 65,8 млрд рублей на конец 2018 года, теперь подлежит рефинансированию или реструктуризации.