В Минтруде отреагировали на идею сократить рабочую неделю зимой

В российском Минтруде отреагировали на данные о предложении сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в «Газета.Ru».

В Минтруде заявили, что к ним подобное предложение не поступало.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил, чтобы зимой россияне работали на час меньше. По его словам, данные меры помогут «повысить КПД» населения России. Депутат подчеркнул, что необходимо выяснить насколько «это будет полезно».