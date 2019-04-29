Bloomberg: выгода от «нефтяного» давления США на Иран достанется России

Если президенту США Дональду Трампу удастся полностью свести к минимуму экспорт нефти из Ирана, одним из главных победителей станет Россия, пишет агентство Bloomberg.

«Нефтяное» давление США на Иран будет способствовать тому, что главную экономическую выгоду получит Россия, которая сможет свободно возобновить уровень добычи нефти, так как в июне истекает срок согласованных с ОПЕК ограничений.

Экономический удар по Тегерану упростит для Москвы дальнейшее сдерживание иранского влияния в Сирии и поддержит укрепление позиций России в ближневосточном регионе, отмечается в материале. В настоящее время отношения между Тегераном и Москвой очень напряженные, говорят трое источников Bloomberg.

На прошлой неделе в администрации США заявили о намерении возобновить санкции в отношении стран-импортеров иранской нефти.

Ранее Иран обвинил США в экономическом терроризме.