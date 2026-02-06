Важнейший пас Овечкина и побоище из-за Кучерова

Александр Овечкин помог «Вашингтону» одержать важнейшую победу перед олимпийской паузой, Никита Кучеров сделал голевой пас в дерби и стал причиной нескольких драк в противостоянии «Тампы» и «Флориды», а Евгений Малкин и Егор Чинахов снова отметились в составе «Питтсбурга». «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня в НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 6:1

Матчи «Тампа-Бэй» и «Флориды» — настоящее дерби, если использовать европейскую спортивную терминологию, или «райвалри» — если американскую. Клубы располагаются максимально близко друг к другу территориально и при этом являются прямыми конкурентами и самыми успешными в 2020-х во всей лиге. «Лайтнинг» выиграла два Кубка Стэнли и потом еще дошла до финала, а «Пантерз» взяли два последних кубка и пытаются оформить третий подряд, что не удавалось в сильнейшей лиге мира никому давным-давно.

При этом «Флорида» на пути к обоим своим титулам в первом раунде выбивала именно «Лайтнинг», причем каждый раз в пяти встречах (4-1). Но в этом году у «пантер» большие проблемы с попаданием в постсезон: капитан команды Александр Барков не играет весь сезон, а другой лидер и ключевой творец успехов последних лет Мэттью Ткачак вернулся на лед после тяжелой травмы и операции совсем недавно.

В общем, пока пересобравшая летом состав «Тампа» лидирует на Востоке, ее соперник не попадает в плей-офф и отчаянно пытается догнать уходящий поезд. Вероятно, турнирная ситуация повлияла на страсти, потому что при счете 4:0 в пользу хозяев игроки «пантер» провели откровенно хамскую акцию против главной звезды оппонентов Никиты Кучерова.

Сначала, когда шайба была совсем в другом месте, в российского нападающего врезался финский защитник Нико Миккола. Кучеров упал, но отвечать не стал, арбитры зафиксировали нарушение, но поскольку «Тампа» владела шайбой, игра продолжилась на отложенном штрафе.

«Флорида» провела смену, а выскочивший со скамейки Ткачак подкатился к россиянину и врезался в него сзади, сбив с ног.

Больше хоккеисты «Лайтнинг» терпеть не стали и сразу же вступились за своего лидера, доминирующего в лиге в последний месяц. Активнее всех был нападающий Брэндон Хэйгел, который налетел на Ткачака и устроил с ним драку, в которой больше досталось нападающему «Пантерз».

Эта драка в моменте была не единственной, но самой знаковой, поскольку Хэйгел и Ткачак скоро наверняка встретятся на Олимпийских играх в составах сборных Канады и США соответственно. Эти команды, мало что являются главными фаворитами, так еще и всем памятны драки между ними на Кубке мира, в которых участвовали и Хэйгел, и Ткачак.

В общем, по итогам только этого эпизода арбитры выписали 104 минуты штрафа на две команды и еще и отправили в подтрибунное помещение главного тренера чемпионов Пола Морриса.

Интересно, что свои дисциплинарные десять минут получил и Кучеров, который в событиях принимал участие не слишком активно.

Иногда драки являются способом встряхнуть команду и перевернуть матч, но не в этом случае. «Тампа» уверенно довела встречу до победы (6:1) и упрочила свое положение во главе Атлантического дивизиона, отправив «Пантерз» еще пониже в таблице и подальше от зоны плей-офф. Отставание от нее для действующих чемпионов исчисляется уже восемью баллами.

При этом в составе «молнии» не было ярко выраженного лидера – очки набрали аж 13 человек, и только Понтус Холмберг и Оливер Бьоркстранд оформили по 1+1.

На счету Кучерова одна голевая передача в большинстве, и теперь у Никиты уже 91 (29+62) очко в 51 матче регулярного сезона.

Неудачной получилась встреча для российских голкиперов «пантер». Даниил Тарасов пропустил пять шайб за 20 бросков, а в третьем периоде еще и получил травму и покинул лед. Вышедший вместо него основной страж ворот «Флориды» Сергей Бобровский сделал два сейва, но тоже не ушел со льда «сухим». А вот Андрей Василевский из «Тампы» отразил 33 из 34 бросков по своим воротам, став одним из главных героев встречи.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:2

Переживавший серьезный спад «Вашингтон» смог собраться и выдал мощный отрезок перед перерывом на Олимпийские игры, выиграв четыре из пяти последних матчей. В том числе и у также находящегося на ходу «Нэшвилла».

Эта встреча примечательна дублем защитника Джейкоба Чикрана, забившего свои 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, первым голом в регулярке долго лечившегося нападающего Пьер-Люка Дюбуа, на счету которого только семь встреч в сезоне, ну и голевой передачей Александра Овечкина.

Капитан «столичных» поучаствовал в голевой комбинации в большинстве, которая при 3:2 на табло установила окончательный счет матча. Ови остается одним из лидеров команды с 48 (22+26) очками в 59 проведенных играх.

Благодаря этой победе «Вашингтон» до четырех очков сократил отставание от кубковой восьмерки и вполне серьезно сможет претендовать на выход в плей-офф уже после Олимпийских игр.

«Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5

Проводящий классный сезон после многолетних страданий «Баффало» слегка сдулся перед олимпийским перерывом и проиграл три матча из четырех последних, включая домашнюю встречу с «Питтсбургом».

«Клинков» огорошил 23-летний незадрафтованный новичок «Пингвинз» Эйври Хэйес, который в своем первом же периоде в Национальной хоккейной лиге оформил дубль, задав тон встрече.

Как «Баффало» ни старался, догнать соперника он так и не сумел, а в третьем периоде россияне Евгений Малкин и Егор Чинахов организовали голевую комбинацию для Томми Новака, записав на свой счет по голевой передаче.