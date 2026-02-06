Размер шрифта
СМИ сообщили о восстановлении Ираном ядерных и ракетных объектов

NYT: Иран восстановил ряд поврежденных ударами объектов ядерной программы
Maxar Technologies/via Reuters

Иранские власти оперативно отреагировали на повреждения, полученные ядерными объектами после ударов в 2025 году, и приступили к восстановительным работам на этих объектах. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

«Анализ NYT спутниковых снимков позволяет предположить, что Иран, по-видимому, незамедлительно привел в порядок несколько предприятий, имеющих отношение к баллистическим ракетам, и поврежденных при ударах в прошлом году», — сообщает издание.

По данным NYT, работы по восстановлению зафиксированы более чем на половине из 20 объектов, подвергшихся бомбардировкам. На некоторых объектах ракетной программы ремонтные работы были начаты вскоре после ударов, в частности, быстрое восстановление наблюдалось в Космическом центре Шахруд, расположенном на северо-востоке страны.

Зафиксировано строительство и на территории иранского военного комплекса в Парчине, атакованного Израилем осенью 2024 года.

В то же время, на ядерных объектах в Натанзе и Исфахане над поврежденными участками были возведены защитные конструкции. Кроме того, у наземных площадок в Исфахане, в непосредственной близости от них, был укреплен один из входов в систему подземных туннелей, расположенную под горами. Также отмечается усиление проходов в подземные туннели вблизи комплекса в Натанзе.

Ранее Дональд Трамп рассматривал отправку спецназа в Иран и нанесение ударов по руководству страны.
 
