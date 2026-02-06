Anita Anan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Канада и Украина достигли договоренности о передаче Киеву ракет противовоздушной обороны AIM. Об этом сообщается на сайте украинского министерства обороны по итогам переговоров глав профильных ведомств двух стран Михаила Федорова и Дэвида Макгинти.

«Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера на Украину», — сказал Макгинти.

Также стороны обсудили соглашение о совместном производстве беспилотников и сотрудничество в сфере подготовки украинских военнослужащих. Переговоры состоялись в формате видеоконференции.

В конце декабря в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Галифаксе президент Украины Владимир Зеленский отметил прогресс в урегулировании конфликта, однако акцентировал неотложную потребность страны в усилении противовоздушной обороны.

Зеленский прямо указал на сохраняющуюся критическую необходимость для Киева в получении современных западных комплексов ПВО, подчеркнув, что дипломатические усилия не могут служить заменой физической безопасности от воздушных угроз.

