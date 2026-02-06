Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Канада передала Украине ракеты AIM для систем противовоздушной обороны

Канада направила Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны
Anita Anan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Канада и Украина достигли договоренности о передаче Киеву ракет противовоздушной обороны AIM. Об этом сообщается на сайте украинского министерства обороны по итогам переговоров глав профильных ведомств двух стран Михаила Федорова и Дэвида Макгинти.

«Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера на Украину», — сказал Макгинти.

Также стороны обсудили соглашение о совместном производстве беспилотников и сотрудничество в сфере подготовки украинских военнослужащих. Переговоры состоялись в формате видеоконференции.

В конце декабря в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Галифаксе президент Украины Владимир Зеленский отметил прогресс в урегулировании конфликта, однако акцентировал неотложную потребность страны в усилении противовоздушной обороны.

Зеленский прямо указал на сохраняющуюся критическую необходимость для Киева в получении современных западных комплексов ПВО, подчеркнув, что дипломатические усилия не могут служить заменой физической безопасности от воздушных угроз.

Ранее была названа сумма, выделенная Западом Украине с начала СВО.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!