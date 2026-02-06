Размер шрифта
Политика

В Норвегии начали расследование против экс-премьера на фоне дела Эпштейна

В Норвегии начали расследование против экс-премьера Торбьорна Ягланда
Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Норвегии начали расследование в отношении бывшего премьер-министра страны, бывшего председателя Норвежского Нобелевского комитета и бывшего генерального секретаря Совета Европы Торбьорна Ягланда по подозрению в коррупции на фоне публикации материалов дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Центральное управление Норвегии по экономическим и экологическим преступлениям (Oekokrim).

«Мы считаем, что есть разумные основания для инициирования расследования, поскольку он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы во временной период, о котором идет речь в опубликованных документах», — говорится в публикации.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.
 
