Общество

В Москве полицейских задержали за незаконную легализацию мигрантов

Задержаны сотрудники МВД, организовавшие нелегальную миграцию в Москве
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Москве полицейских задержали за незаконную легализацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Расследуется уголовное дело в отношении преступной группы из семи лиц, среди которых пятеро сотрудников органов внутренних дел, в том числе начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции», — сказано в сообщении.

Так, их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей об организации незаконной миграции.

По данным следствия, фигуранты с 2023 по 2025 годы за вознаграждение организовали нелегальную миграцию более двух тысяч иностранцев. Им выдавали фиктивные визы.

Кроме того, в прошлом году подозреваемые исключили из реестра контролируемых лиц 1,5 тыс. человек Впоследствии им изготовили фиктивные документы и внесли в базу данных.

Также, по информации ведомства, начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение процедуры выдачи российского паспорта.

Следствием инициирован вопрос о выдворении, лишении гражданства и дальнейшей депортации иностранцев, заключили в пресс-службе Следкома.

Ранее в РФ запретили площадки для фиктивных браков с призывниками и мигрантами
 
