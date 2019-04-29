CBS: в сенате США снова призвали к увеличению санкций против России

Американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм в эфире телеканала CBS News заявил о необходимости увеличения санкций против России.

Конгрессмен, которого СМИ считают близким союзником президента США Дональда Трампа, также раскритиковал слова его зятя Джареда Кушнера о роли России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

«Если вы посмотрите на масштабы того, что они [Россия] сделали и чего они добились, то расследование [специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы. — «Газета.Ru»] нанесло гораздо больший ущерб нам», — сказал ранее Кушнер.

Грэм в эфире программы The Nation заявил, что ему «нравится Джаред», но тот «упускает большую деталь», а именно взлом почтовых сервисов демократической партии.

«Можете ли вы представить, что бы мы говорили, если бы россияне или иранцы взломали предвыборный штаб республиканской партии?» — обратился сенатор Линдси Грэм.

По его словам, Кушнер приуменьшил значение действий России.

«Нам нужно больше санкций, а не меньше. Потому что они [Россия] явно не поняли посыл», — добавил конгрессмен.

Сенатор Линдси Грэм также высказался о своем бывшем коллеге — кандидате в президенты от демократов Джо Байдене, отметив, что «он хороший человек и будет сильным кандидатом».

Ранее в России рассказали о «плане Б» на случай санкций против госбанков.