ЦБ ограничил денежные переводов в четыре страны, пишут СМИ

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Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, в Киргизию можно будет отправить не более 100 000 руб. в месяц, в Казахстан — не более 150 тыс. руб. Лимиты на перевод денежных средств ввели с 16 апреля все системы денежных переводов, работающие в России.

Как отмечается, таким образом регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с незарегистрированными предпринимателями. По словам одного источников, лица, которые в России занимаются торговлей, зачастую переводят оплату за товар через платежные системы, не регистрируя при этом юридическое лицо.

Ранее СМИ сообщили, что банки угрожают блокировкой карт россиян при подозрительных денежных переводах. При этом ЦБ не подтвердил массовые жалобы клиентов банков на отказы в проведении операций.