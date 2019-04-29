Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данные меры помогут «повысить КПД» населения России.

«Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали», — добавил Милонов.

Он также отметил, что это следует обсудить с профессиональным сообществом.

Депутат подчеркнул, что необходимо выяснить насколько «это будет полезно».

Ранее в Роструде заявили, что жителей России ожидает двухдневная рабочая неделя.