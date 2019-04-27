За вынесение сделки по Brexit на референдум выступили в Британии

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Около 90 британских депутатов-лейбористов выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, лейбористы решили внести этот пункт в манифест партии, с которым она пойдет на выборы в Европарламент в мае.

Как отмечается, большинство сторонников и представителей лейбористской партии выступают за вынесение любого соглашения об условиях Brexit на референдум.

При этом депутаты считают, что партия обязана поддержать идею о волеизъявлении народа.

Ранее сообщалось, что Европа исключила пересмотр сделки по Brexit.