За вынесение сделки по Brexit на референдум выступили в Британии
Около 90 британских депутатов-лейбористов выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум. Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, лейбористы решили внести этот пункт в манифест партии, с которым она пойдет на выборы в Европарламент в мае.
Как отмечается, большинство сторонников и представителей лейбористской партии выступают за вынесение любого соглашения об условиях Brexit на референдум.
При этом депутаты считают, что партия обязана поддержать идею о волеизъявлении народа.
Ранее сообщалось, что Европа исключила пересмотр сделки по Brexit.