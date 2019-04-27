«Транснефть» отреагировала на данные об умышленном загрязнении нефти

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Компания «Транснефть» заявила, что загрязнение нефти на трубопроводе «Дружба» было умышленным. Об этом сообщает ТАСС.

По данным компании, хлорорганика пропала в трубопровод из-за частного «Самаратранснефтьтерминала». Он занимается обслуживанием нескольких небольших производителей. В «Транснефти» подчеркнули, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал, когда будет восстановлена стабильная работа нефтепровода «Дружба».