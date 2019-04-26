Официальный курс евро снизился

Официальный курс европейской валюты на предстоящие выходные и понедельник, 29 апреля, снизился на 2,29 коп.и составил 72,0882 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.

По информации регулятора, курс доллара увеличился на 2,59 коп. — до 64,7053 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, выросла по сравнению с показателем на пятницу, 26 апреля, на 0,39 коп. и достигла 68,0276 руб.

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Ранее на открытии торгов рубль снижался к доллару и евро.