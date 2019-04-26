Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.03 мск, курс доллара расчетами «завтра» рос на 6 коп. — до 64,72 руб., курс евро — на 14 коп., до 72,11 руб.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,23% — до 74,18 доллара за баррель.

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Ранее сообщалось, что официальный курс евро на пятницу вырос.