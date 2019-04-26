Путин утвердил критерии оценки работы глав регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.
Указ обязывает администрацию президента в срок до 1 июня 2019 года разработать и представить методику расчета соответствующих показателей. Отмечается, что ежегодно до 1 марта доклад с показателями оценки эффективности должен быть передан президенту.
Кроме того, правительство должно разработать методики расчетов показателей до 2024 года включительно не позднее 1 июня 2019 года.
Ранее Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы.