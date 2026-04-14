Названы регионы, где 21 апреля будет выходным днем

Жители восьми регионов России получат дополнительный выходной 21 апреля в связи с празднованием православного Дня поминовения усопших (Радоницы). Об этом сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, в этот день будут отдыхать жители Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областей, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республик.

Подольская отметила, что в Карачаево-Черкесской республике выходной по случаю Радоницы перенесен на 20 апреля.

Она добавила, что введение дополнительных нерабочих дней по религиозным поводам способствует снижению социальной напряженности и повышению лояльности работников.

Радоница не имеет фиксированной даты празднования — она зависит от Пасхи и приходится на девятый день после Светлого Христова Воскресения. Этот родительский день всегда отмечают во вторник, который следует за Фоминым воскресеньем (Антипасхой).

«Радоница» происходит от слова «радость». Это не случайно: в отличие от других поминальных дней, здесь акцент делается не на скорби. Праздник помогает верующим пережить утрату, воспринимать уход близких из жизни не как окончательное расставание, а как временную разлуку, и убедиться в бессмертии души.

