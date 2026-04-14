Офтальмолог опровергла мнение о том, что черника улучшает зрение

Расхожее мнение о том, что черника способна остановить ухудшение зрения или улучшить его остроту, не подтверждается клиническими исследованиями. Об этом ТАСС рассказала врач-офтальмолог Ангелина Казанцева.

Он пояснила, что антоцианы черники в лабораторных условиях укрепляют капилляры сетчатки. Однако при проведении рандомизированных клинических испытаний черника не показала значимого улучшения остроты зрения или замедления прогрессирования болезни.

Казанцева отметила, что ягода способствует снятию симптомов усталости глаз, но зрение не восстанавливает. Так, экстракт черники в сочетании с проантоцианидинами из виноградных косточек может уменьшить зрительную усталость у офисных работников, снижая спазм аккомодации после шести часов работы за компьютером. Но это не лечение, а всего лишь симптоматическое свойство.

Врач посоветовала принимать для улучшения зрения экстракт гинкго билоба и астаксантин из водорослей гематококк дождевой. Взрослым без патологии центральной зоны сетчатки полезно еженедельно употреблять два яйца, шпинат или петрушку с маслом, две порции жирной рыбы, горсть тыквенных семечек. На ранней стадии ее появления желательно принимать добавки лютеина, зеаксантина, омеги-3, витамина С и цинка. Бета-каротин противопоказан, особенно курящим.

2 апреля офтальмолог центра «Зрение» Искандер Баширов заявил, что сон в линзах и трение глаз повышают риск тяжелых инфекций роговицы.

Ранее офтальмолог объяснил, почему дергается глаз и когда это опасно.

 
