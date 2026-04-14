Астроном Алексеев рассказал о редком небесном явлении в мае

В мае 2026 года ожидается уникальное астрономическое явление — два полнолуния, что происходит довольно редко. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

«Май 2026 года интересен тем, что в нем произойдет два полнолуния — 1 и 31 мая. Это редкое явление, бывает раз в несколько лет. Дело в том, что Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учетом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня. Если календарный месяц имеет 31 день и первое полнолуние попадает на 1-е число месяца, то на последний день месяца попадает второе полнолуние», — пояснил ученый.

Алексеев также отметил, что наличие двух полнолуний в одном месяце является отличной возможностью для изучения лунного календаря в образовательных целях.

«Луна исторически служила ориентиром для отсчета различных событий. Однако количество лунных месяцев не совпадает с количеством дней в году, что приводит к смещению дат праздников. Например, Пасха отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия», — добавил он.

Тем не менее астрономы сами по себе не слишком заинтересованы в полнолунии, так как яркий свет Луны затрудняет наблюдение за звездами.

Ранее астрономы обещали россиянам «розовую» Луну в апреле 2026 года.