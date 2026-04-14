Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Астроном Алексеев рассказал о редком небесном явлении в мае

Jorge Castellanos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В мае 2026 года ожидается уникальное астрономическое явление — два полнолуния, что происходит довольно редко. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

«Май 2026 года интересен тем, что в нем произойдет два полнолуния — 1 и 31 мая. Это редкое явление, бывает раз в несколько лет. Дело в том, что Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учетом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня. Если календарный месяц имеет 31 день и первое полнолуние попадает на 1-е число месяца, то на последний день месяца попадает второе полнолуние», — пояснил ученый.

Алексеев также отметил, что наличие двух полнолуний в одном месяце является отличной возможностью для изучения лунного календаря в образовательных целях.

«Луна исторически служила ориентиром для отсчета различных событий. Однако количество лунных месяцев не совпадает с количеством дней в году, что приводит к смещению дат праздников. Например, Пасха отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия», — добавил он.

Тем не менее астрономы сами по себе не слишком заинтересованы в полнолунии, так как яркий свет Луны затрудняет наблюдение за звездами.

Ранее астрономы обещали россиянам «розовую» Луну в апреле 2026 года.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!