В Минэнерго заявили о согласовании действий по нормализации качества нефти

Минэнерго России совместно с ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД» и российскими нефтяными компаниями 25 апреля провели совещание по вопросу содержания хлороорганических соединений в нефти, поставляемой зарубежным потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба». Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что в ходе совещания был согласован алгоритм действий для минимизации концентрации дихлорэтана в нефти. В ведомстве добавили, что отгрузка российской нефти в порту Усть Луга продолжается. Ожидается, что это будет способствовать поступлению в ближайшее время кондиционной нефти на узел учета Унеча.

Кроме того, сегодня, 26 апреля, в Минске будут проведены проведены четырехсторонние переговоры с участием белорусской, польской и украинской сторон.

Ранее сообщалось, что Словакия перекрыла транзит российской нефти по «Дружбе».