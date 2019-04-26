В «Нафтогазе» признали неподготовленность к остановке транзита российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы предприятия после прекращения транзита российского газа через страну. Об этом он рассказал в интервью ютьюб-каналу skrypin.ua.
По его словам, в настоящий момент существует только «предварительное решение», которое заключается в том, что модель будет проработана по итогам трехсторонней встречи России, Украины и Евросоюза в мае.
«Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», — заключил Витренко.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту.