В «Нафтогазе» признали неподготовленность к остановке транзита российского газа

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Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы предприятия после прекращения транзита российского газа через страну. Об этом он рассказал в интервью ютьюб-каналу skrypin.ua.

По его словам, в настоящий момент существует только «предварительное решение», которое заключается в том, что модель будет проработана по итогам трехсторонней встречи России, Украины и Евросоюза в мае.

«Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», — заключил Витренко.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту.