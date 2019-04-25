Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе»

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Оператор «Укртранснафта» заявил, что украинская сторона остановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», являющегося оператором белорусского участка данного нефтепровода.

Как отмечается, Украина решила приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу «Мозырь-Броды» из-за того, что на пункте сдачи нефти «Будковце» в Словакии отказались от приема нефти, а также в связи с отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти «Фенешлитке» в Венгрии.

Уточняется, что о времени возобновления перекачки сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске.