ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/12259141/Depositphotos_190842408_l-2015-pic905-895x505-27140.jpg">

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, эти категории людей смогут претендовать на пенсии по старости только в том случае, если они сменят место жительство и переедут в Россию.

Уточняется, что при их переезде на ПМЖ в Россию начисление пенсии будет осуществляться в общем порядке согласно российскому законодательству.

Ранее были названы подробности получения жителями ДНР российских паспортов. При этом отметили, что жители Донбасса смогут обратиться за получением российского паспорта, не отказываясь при этом от украинского гражданства.