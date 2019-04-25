«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко планирует предложить «Газпрому» новое транзитное соглашение. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, компания предложит забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд куб. в год на десять лет.
«Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона», — отметил Витренко.
Также он добавил, что Украина обеспечит мощность на уровне 90 млрд куб. в год.
Однако, по его словам, допускается некоторая гибкость: «Газпром» может забронировать в тот или иной год больше или меньше, но в среднем это должно быть все-таки 60 млрд куб.
Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии захотели провести встречу по газу с Россией и Украиной.