«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту

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Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко планирует предложить «Газпрому» новое транзитное соглашение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, компания предложит забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд куб. в год на десять лет.

«Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона», — отметил Витренко.

Также он добавил, что Украина обеспечит мощность на уровне 90 млрд куб. в год.

Однако, по его словам, допускается некоторая гибкость: «Газпром» может забронировать в тот или иной год больше или меньше, но в среднем это должно быть все-таки 60 млрд куб.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии захотели провести встречу по газу с Россией и Украиной.