Медведев заявил о личной ответственности министров за зарплаты бюджетников

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Российский премьер Дмитрий Медведев дал поручение министрам проанализировать ситуацию с выплатами зарплат сотрудникам подведомственных учреждений и принять меры для незамедлительного погашения долгов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, долги по зарплате должны быть немедленного погашены. Он также подчеркнул, что для этого нет никаких препятствий, в том числе и финансовых.

«Обращаю внимание, что за это несет персональную ответственность руководитель каждого ведомства: министерства, и других федеральных органов исполнительной власти», — сказал Медведев.

Он добавил, что в противном случае будет вынужден прибегнуть к мерам дисциплинарного воздействия.

Ранее в СМИ появилась информация, что более 13% россиян живут в бедности, однако при этом в стране свыше 70 миллиардеров, а средняя зарплата составляет $670 в месяц.