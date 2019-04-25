Reuters: Deutsche Bank и Commerzbank отказались от слияния

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Ведущие банки Германии Deutsche Bank и Commerzbank прекращают переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, переговоры финансовых институтов «обречены на провал».

Как отмечается, в настоящее время стороны не приняли окончательного решения по переговорам.

При этом Deutsche Bank и Commerzbank отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank и Commerzbank начали переговоры о слиянии.