Reuters: Deutsche Bank и Commerzbank отказались от слияния
Ведущие банки Германии Deutsche Bank и Commerzbank прекращают переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, переговоры финансовых институтов «обречены на провал».
Как отмечается, в настоящее время стороны не приняли окончательного решения по переговорам.
При этом Deutsche Bank и Commerzbank отказались от комментариев.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank и Commerzbank начали переговоры о слиянии.