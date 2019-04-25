СМИ назвали сроки возобновления чартеров из России в Египет

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены осенью текущего года. Об этом сообщают «Известия».

По словам Барзыкина, возобновления полетов чартерных рейсов следует ожидать к октябрю. Он добавил, что это приведет к удешевлению туров в соседние Турцию и ОАЭ.

«Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления», — сказал глава РСТ.

При этом он добавил, что не следует ожидать «падения» цен на туры в этом регионе.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос возобновления чартерных рейсов в Египет стоит на повестке дня.