В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти
В Белоруссии могут приостановить транзит «ядовитой» нефти на экспорт. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1», передает РИА «Новости».
По данным телеканала, российская нефть — «ядовитая» из-за большого содержания в ней хлоридов, и она может отразиться на нефтехимической отрасли в Белоруссии, Украине и ЕС.
«При самом негативном сценарии наша республика будет вынуждена приостановить транзит «ядовитой» нефти на экспорт, чтобы защитить свои интересы и интересы партнеров в Европе», — отметил телеканал.
Ранее сообщалось, что в Белоруссию начала поступать качественная нефть из России.